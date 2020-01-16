Преподаватель ВШЭ восстанавливает памятник культуры за свой счет. Администрация против

Преподаватель ВШЭ Наталья Краснова вместе со своим супругом восстанавливает старинный особняк в Брянской области, который когда-то принадлежал фабриканту Григорию Осипову.

Дом купца преподаватель высшей школы экномики купила пять лет назад. Стоимость объекта миллион рублей, на работы ушло в четыре раза больше. И это только за один год.

Источник фото: телеканал «360»

«Это реставрация, это не ремонт. Мы это делаем с привлечением уникальной команды реставраторов, работающих именно с деревом», — рассказала Наталья Краснова, владелец особняка.

Все работы хозяйка проводит за свой счет. Бригаде нужно заплатить, на стройматериалы тоже надо раскошелиться, никакой помощи от администрации нет. А теперь еще чиновники решили, что Краснова нарушила закон.

«Это административное правонарушение правообладателем. Собственник проводит работы без разрешения», — заявила Ирина Кочетова, начальник отдела охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Источник фото: телеканал «360»

Но у хозяйки дома есть все документы: и проект, и чертежи, и разрешение на строительство. Бумаги выданы в администрации, на них подпись заместителя главы. Причем, в градостроительном плане указано, как можно использовать землю: хочешь универмаг открывай или ресторан. Если серьезный человек — ритуальные услуги.

В свидетельстве на право собственности черным по белому написано, что некогда дом Осипова больше не памятник — он жилой, на одну семью. Ниже пометка: «никаких обременений». В том, что особняк — это объект культурного наследия Наталья и ее супруг Дмитрий не сомневались — потому к вопросу восстановления подошли основательно.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот отреставрировали слуховые окна, шатры башни», — отметил Дмитрий Кузин, супруг Натальи Красновой.

Постройка 1898 года пришла в негодность во времена СССР. Когда объект культурного наследия покупала Наталья Краснова, он выглядел ужасно. Крыша прогнила, все требовало срочного ремонта.

Новая Хозяйка планирует сделать из особняка музей. Наталья переживает даже не из-за штрафа, который ей грозит. Боится, что из-за бюрократических проволочек могут заморозить реставрационные работы, тогда весь труд насмарку.