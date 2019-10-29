Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов»

«Я просто должен его выучить»: Мадс Миккельсен назвал русский язык одним из самых красивых в мире Подробнее

Гусейнов пояснил, что сейчас в России неправильно используют русский язык. На нем «говорят грязно, ругаются и врут на каждом шагу», то есть «не умеют пользоваться и злоупотребляют» русским языком.

Моя позиция, что русский язык прекрасен, и в разные эпохи своего существования был замечательным. А сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны Гасан Гусейнов.

По словам преподавателя ВШЭ, из-за поста взбешенные граждане пожаловались его начальству. В руководстве факультета гуманитарных наук раскритиковали заявление преподавателя. Его назвали эмоциональным и избыточным.

Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook выложил пост, в котором написал: «А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Слова педагога ВШЭ возмутили его читателей.