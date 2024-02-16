Общество 16 февраля 2024, 16:19 Преподаватель Трофимова: в 2024 году востребованными окажутся специалисты со знанием восточных языков

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Специалисты со знанием редких языков окажутся особенно востребованными в 2024 году на фоне необходимости построения новых партнерств в странах Востока. Об этом сообщила преподаватель университета «Синергия» Анастасия Трофимова в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, этому поспособствует строительство новых логистических хабов и складов на Ближнем Востоке. Кроме того, связи России с Ираном и странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепили санкции. Так, многие компании будут переориентироваться с жилой недвижимости на строительство промобъектов в Азии.

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«Для этого им потребуются услуги корпоративных юристов, „юристов в арбитраже“, а также квалифицированных маркетологов. Они знают нравы, изучили вкусы и понимают культурные коды потребительских сегментов», — отметила Трофимова.