Общество 16 февраля 2024, 16:19 Преподаватель Трофимова: любое направление инженерии будет востребовано особенно остро в 2024 году

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Любое направление инженерии, где основным заказчиком выступают государство и «окологосударственные структуры», будет особенно остро востребовано в 2024 году. Об этом сообщила преподаватель университета «Синергия» Анастасия Трофимова в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, актуальность отрасли возросла на фоне потребности рынка в новых технологиях и в связи с санкционными ограничениями. При это сейчас востребовано любое направление инженерии — от машиностроения до работы с данными.

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Трофимова подчеркнула, что в сложившихся условиях усилилась конкуренция именно за сотрудников «серебряного возраста», им готовы платить достойные зарплаты.