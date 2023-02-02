Общество 02 февраля 2023, 14:41 Преподаватель Светлана Муха порекомендовала книги для улучшения английского языка

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Многие люди хотят улучшить свой английский, и один из способов сделать это — читать книги на языке оригинала. Об этом «Дни.ру» рассказала эксперт в преподавании английского языка Светлана Муха.

Во-первых, можно начать с серии «Английский Клуб», у каждой книги есть маркировка по уровню владения языком. Тексты адаптированы под каждый: от элементарного до продвинутого.

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Также можно обратить внимание и на Penguin Readers. Это тоже серия, которая дополнена еще и дисками. После прочтения можно выполнить упражнения и проверить себя.

Кроме того, хорошей идеей, по словам Светланы Мухи, будет чтение классиков. Например, О. Генри писал довольно небольшие юмористические рассказы, причем доступным языком.

Из современных авторов — Джефф Кинни и его «Дневник слабака». Тоже написаны простым и понятным языком. И последнее — это книги, по которым сняли фильмы. Читать такие произведения очень интересно, потом можно посмотреть и экранизацию в оригинале.