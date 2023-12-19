Общество 19 декабря 2023, 18:43 Преподаватель Степанов предупредил, что от новогодней ели можно подхватить орнитоз

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Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов в беседе с изданием Life объяснил, почему новогодняя ель может быть опасна для людей, особенно тех, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Специалист предупредил, что реакция на запах и смолу может привести к серьезным состояниям, таким как отек Квинке, крапивница и даже анафилактический шок.

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Кроме того, ель может быть загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц, то есть при вдыхании запаха человек способен заразиться орнитозом, добавил Степанов.