14 февраля 2024, 18:05
Преподаватель Сколково Фомичева посоветовала каждые три месяца устраивать ревизию целей
Чтобы реализовывать свои цели, нужно правильно подойти к планированию их достижения. Об этом сайту «Страсти» рассказала эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково Анна Фомичева.
Она объяснила, что крайне важно ставить перед собой реальные цели и прописать подробные шаги к ним. При этом важно детально продумать все аспекты, включая временной и финансовый. Наконец, каждые три месяца требуется проводить так называемую ревизию.
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Она поможет актуализировать информацию, сместить акценты и верно расставить приоритеты на текущем этапе.
Деньги
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