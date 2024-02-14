Общество 14 февраля 2024, 18:05 Преподаватель Сколково Фомичева посоветовала каждые три месяца устраивать ревизию целей

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Чтобы реализовывать свои цели, нужно правильно подойти к планированию их достижения. Об этом сайту «Страсти» рассказала эксперт-практик ВЭД, преподаватель школы Сколково Анна Фомичева.

Она объяснила, что крайне важно ставить перед собой реальные цели и прописать подробные шаги к ним. При этом важно детально продумать все аспекты, включая временной и финансовый. Наконец, каждые три месяца требуется проводить так называемую ревизию.

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Она поможет актуализировать информацию, сместить акценты и верно расставить приоритеты на текущем этапе.

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