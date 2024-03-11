Общество 11 марта 2024, 11:03 Преподаватель Шутов: упавший в лужу телефон необходимо сразу же выключить

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, как действовать, если телефон упал в лужу или снег. В первую очередь необходимо выключить устройство и снять чехол, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, также важно просушить девайс мягкой тканью.

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«Нельзя использовать фен или класть гаджет на батарею или другую горячую поверхность», ― пояснил специалист.

Он также посоветовал не обращаться к народным методам, например погружению телефона в рис. Крупа способна собрать влагу только с поверхности, добавили «Известия».