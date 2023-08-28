Общество 28 августа 2023, 17:26 Преподаватель Шмонина рассказала, что ученики чаще всего проваливают экзамены из-за стресса или невнимательности

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Даже те ученики, которые тщательно готовятся к экзаменам, нередко совершают ошибки и могут даже провалить испытание. Об этом «Дни.ру» рассказала сооснователь и руководитель онлайн-школы «Зачетный курс», преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина.

По ее словам, чаще всего причина ошибок кроется в невнимательности. Ученики иногда забывают дочитать до конца или не замечают сноски или того, что написано в скобках. Поэтому перед экзаменом нужно поработать над концентрацией. Также проблема может быть в стрессе, поэтому стоит заранее настраивать себя на уверенность в собственных силах.

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Иногда человеку не хватает времени на решение всех заданий. Поэтому важно тренироваться перед экзаменами и заранее прикидывать сроки на каждое из них.

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