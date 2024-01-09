Общество 09 января 2024, 16:12 Преподаватель Расторгуева: чрезмерная помощь родителей может привести к несамостоятельности ребенка

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Некоторые родители полностью берут на себя выполнение школьных заданий ребенка. Это является большой проблемой современной системы образования, сообщила преподаватель МГППУ Маргарита Расторгуева в беседе с RT.

По ее мнению, такая ситуация сложилась из-за сильной нагрузки на учеников, которая вызывает у взрослых желание помочь.

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«К сожалению, чрезмерная помощь может привести к развитию у детей несамостоятельности. Нередко мы слышим, что современные юноши и девушки более инфантильны, чем их сверстники прошлых поколений, неспособны принимать ответственные решения. Отчасти это результат воспитания», — пояснила эксперт.

Она посоветовала дать ребенку самому делать домашнюю работу и найти другие способы поддержки.