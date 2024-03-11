Общество 11 марта 2024, 16:27 Преподаватель Московской школы программистов Ситников призвал менять батарею у смартфона сразу же после ее вздутия

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Батарею после вздутия не рекомендуется эксплуатировать, чтобы не столкнуться с опасными последствиями. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситников.

Как пояснил эксперт, определить вздутие батареи можно, если положить смартфон на ровный стол.

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«Если говорить про смартфоны, то они начинают лодочкой выворачиваться, если говорить про ноутбуки, то там еще очень заметно все на территории у тачпада», — сказал он.

Еще одним признаком вздутия батареи смартфона является сокращение времени работы от одной зарядки, добавил Ситников.