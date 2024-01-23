Общество 23 января 2024, 13:32 Преподаватель МИРЭА Шутов: использование оригинальной зарядки продлит жизнь смартфону

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Использование для зарядки оригинального кабеля и «вилки» продлит жизнь смартфону. Об этом сообщил преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов агентству «Прайм».

По словам эксперта, сейчас многие телефоны продаются без зарядных устройств. Не стоит приобретать неоригинальные дешевые переходники и адаптеры, у которых отсутствуют сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, сообщил сайт 7Дней.

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«Это может привести к быстрому износу и нагреву аккумуляторов, отсутствию поддержки передачи данных и высокой вероятности пожара из-за плохого качества сборки», — отметил Шутов.