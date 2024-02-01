Общество 01 февраля 2024, 14:19 Преподаватель МИИГАиК: владение технологиями ИИ может стать обязательным при приеме на работу

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В течение трех-пяти лет владение нейросетями и использование инструментов на основе искусственного интеллекта могут стать обязательными при приеме на работу. Об этом сообщил преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев РИА «Новости».

По словам эксперта, особенно востребованы будут специалисты, способные отличать созданные людьми произведения от работ искусственного интеллекта. Это становится актуальным на фоне создания фейков с помощью нейросетей, сообщил «Петербургский дневник».

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«Искусственный интеллект не заменит нас, а станет полезным инструментом почти в любой области. Профессии будут меняться, но человек останется человеком», — подчеркнул Корнеев.