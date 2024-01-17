17 января 2024, 12:52
Преподаватель Малкова посоветовала не обращать внимание на возраст при выборе репетитора
В начале 2024 года вырос спрос на репетиторов для учеников, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Как выбрать специалиста среди множества предложений, рассказала преподаватель и директор образовательных компаний Анна Малкова в беседе с сайтом «Мир 24».
Эксперт посоветовала не акцентировать внимание на возрасте при поиске домашнего учителя.
Реклама
«Бывают молодые и талантливые. Иногда со студентом второго или третьего курса школьник находит больше взаимопонимания, чем со взрослым человеком», — отметила преподаватель.
По ее словам, не стоит обращаться к репетиторам, которые размещают объявления об услугах на столбах. Хороший вариант — большая интернет-площадка.
Дети
Школы
Реклама
Реклама