Преподаватель Макеев рассказал, почему треть россиян не знает основ астрономии

Преподаватель МГПУ Сергей Макеев объяснил, почему треть россиян думает, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он пояснил, что это связано с отменой астрономии в 1993 году. В школьную программу ее вернули недавно, поэтому выросло большое количество людей, которые не изучали основы этого предмета.

«Школьные уроки в старших классах и последующее обучение в колледжах, университетах должны повысить количество людей с высоким уровнем научной грамотности», — заключил Макеев.