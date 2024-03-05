Общество 05 марта 2024, 14:44 Преподаватель Иннак заявил, нужно обучать специалистов русскому языку до приезда в Россию

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Многие специалисты, которые приезжают работать в Россию, совершенно не знают русский язык даже на элементарном уровне, и эта проблема нуждается в решении. Об этом ОТР сообщил преподаватель иностранных языков Антуан Реал Иннак.

По его словам, изучение русского языка нужно начинать заранее. Совершенно точно до того, как работник уже приедет в Россию и столкнется с трудностями. Потому что многие не знают названий даже самых обыденных и необходимых предметов.

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«Учиться нужно до приезда, потому что очень часто бывает, что на месте работы не хватает людей, которые могут объяснить, что делать, как называются эти вещи. Надо именно обучать людей до приезда. Тогда у нас будет прогрессивное сотрудничество», — подчеркнул эксперт.

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