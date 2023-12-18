Общество 18 декабря 2023, 17:32 Преподаватель ГУП Лялина: отвар из овощей для оливье очистит сосуды

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Сливать воду после варки овощей для салата оливье не стоит, такой отвар поможет очистить сосуды и благоприятно повлияет на кровеносную систему. Об этом сообщила преподаватель Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе сLife.

По словам эксперта, в напитке содержится большое количество витамина В12 и калия, которые считаются отличным средством профилактики повышенного артериального давления. Благодаря наличию крахмала такую воду можно использовать и при лечении язвенной болезни.

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Кроме того, отвар из овощей будет полезен в качестве удобрения для цветов и средства для смягчения кожи рук, добавила Лялина.