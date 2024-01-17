Общество 17 января 2024, 18:48 Преподаватель ГУП Лялина: обувь не по размеру может привести к деформации стопы

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Ношение слишком тесной обуви не по размеру может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и привести к деформации стопы. Об этом сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.

По словам эксперта, также неудобная обувь грозит искривлением пальцев, повреждением суставов и костей стопы, возникновением боли в спине из-за неправильного распределения веса тела. Не стоит выбирать и слишком свободные туфли на два размера больше.

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Лялина посоветовала примерять обувь в магазине в конце дня, выбирать натуральные материалы и ориентироваться на длину стопы.