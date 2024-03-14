Общество 14 марта 2024, 13:42 Преподаватель ГУП Лялина: для приготовления более пышных и легких блинов необходима газировка

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При приготовлении блинов часть обычной воды можно заменить газированной. Это сделает их более пышными и легкими, сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.

По словам эксперта, углекислый газ в газировке способствует образованию мельчайших пузырьков в тесте, это придает блинам более хрустящую текстуру после жарки. Также добавление напитка в тесто поможет избежать комков.

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«Перед тем как налить тесто на сковороду, убедитесь, что она достаточно разогрета. Это поможет избежать залипания теста, так как происходит быстрое образование корки», — посоветовала Лялина.