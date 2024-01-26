Общество 26 января 2024, 11:15 Преподаватель Абелюк раскритиковала использование ИИ в работах студентов

Читать 360tv в

Студенты Северного арктического федерального университета получили возможность использовать искусственный интеллект (ИИ) для написания дипломных работ. Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк назвала данное решение опрометчивым, сообщило ИА НСН.

По мнению эксперта, такой подход не позволит обучающимся состояться в профессии.

Реклама

«Например, если человек пишет какую-то рецензию на литературное или театральное произведение, используя ИИ, часто появляются персонажи, которых в этом произведении нет. Это выглядит смешно. В дипломе человек должен сказать что-то новое», — пояснила свою позицию Абелюк.

Она также отметила, что руководство ВШЭ строго запрещает применение искусственного интеллекта в создании студенческих работ.