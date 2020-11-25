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    25 ноября 2020, 18:07

    Препарат «Спинраза» вошел в список жизненно важных лекарств в России

    Дарья Морозова

    Российское правительство включило препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Препарат «Спинраза» вошел в список жизненно важных лекарств в России

    Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ начнет действовать с 1 января будущего года, а препарат будут закупать на средства из бюджета страны. «Спинраза» в данный момент единственный зарегистрированный препарат для пациентов со спинальной мышечной атрофией.

    Ранее главный детский невролог города, заслуженный врач РФ Любовь Бессонова рассказала о закупках препарата для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Санкт-Петербурге.

    Она отметила, что в декабре текущего года Комитет по здравоохранению Петербурга определил перечень 15 пациентов, которые будут обеспечены препаратом «Спинраза». Пациенты получают лекарство с мая 2020 года, 7 человек из 15. На следующий год в бюджет также заложено приобретение этого препарата в необходимых объемах. В настоящий момент остальные восемь детей из списка получают другие препараты.