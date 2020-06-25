Препарат от Сovid-19 Арепливир получил одобрение Минздрава

Лекарство для лечения новой COVID0-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ. Он внесен в государственный реестр лекарственных препаратов.

«Торговое наименование лекарственного препарата — „Арепливир“. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир», — говорится в документе ведомства.

Клинические испытания препарата в виде таблеток начались в конце мая. Его испытали на нескольких сотнях добровольцах из Москвы, Санкт-Петербурга и Мордовии, где лекарство производится. Его давали пациентам сначала с тяжелой, а потом и более легкой степенью заболевания.

Схема приема препарата разработана и занимает примерно неделю. Уже на пятый день терапии 60% испытуемых имели отрицательный результат на 2019-nCoV. Указывалось, что противовирусное средство поступит для широкого пользования раньше вакцины.