Препарат «Фризиум» закупили на несколько лет вперед
Как рассказала ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина, есть возможность зарегистрировать препарат без проведения исследований.
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«Количество, которое будет ввезено, его даже не на один год хватит. То, что сейчас действительно компания (Sanofi — прим. ред.) готова подать регистрационное досье (на „Фризиум“ — прим. ред.), и учитывая, что препарат более 20 лет (использовался — прим. ред.), то там есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований», — приводит агентство слова Максимкиной.
В кулуарах форума по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019» собеседница также напомнила, что для подсчета данных о потребностях в препарате, будут учитываться данные хосписов.
Максимкина подчеркнула, что лечение «Фризиумом» будет назначаться исключительно врачом.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26 миллионов рублей на закупку психотропных лекарств иностранного производства для детей.