Препарат «Фризиум» закупили на несколько лет вперед

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок противосудорожного препарата «Фризиум». Этих запасов хватит на несколько лет. Россия успеет зарегистрировать лекарство до того, как оно закончится.

Как рассказала ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина, есть возможность зарегистрировать препарат без проведения исследований.

Лекарство «Фризиум» зарегистрируют в ближайший месяц Подробнее

«Количество, которое будет ввезено, его даже не на один год хватит. То, что сейчас действительно компания (Sanofi — прим. ред.) готова подать регистрационное досье (на „Фризиум“ — прим. ред.), и учитывая, что препарат более 20 лет (использовался — прим. ред.), то там есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований», — приводит агентство слова Максимкиной.

В кулуарах форума по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019» собеседница также напомнила, что для подсчета данных о потребностях в препарате, будут учитываться данные хосписов.

Максимкина подчеркнула, что лечение «Фризиумом» будет назначаться исключительно врачом.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26 миллионов рублей на закупку психотропных лекарств иностранного производства для детей.