Прения сторон по делу Ефремова начались в суде. Онлайн-трансляция

В Пресненском суде Москвы начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня государственное обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для актера. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный планирует выступить 3 сентября в суде.

Михаил Ефремов во время судебных заседаний свою вину в аварии не признал. Он заявил, что не помнит событий того дня, так как начал пить с утра, и назвал фейком видео, на котором его выводят из машины со стороны места водителя. Несколько свидетелей дали показания, что Ефремова в момент ДТП не было за рулем.

Пьяный Ефремов попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. Он выехал на встречку и на полном ходу врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя несколько часов умер от травм. Актеру грозит 12 лет лишения свободы.