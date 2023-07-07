Общество 07 июля 2023, 16:35 «Яндекс Музыка» внедрит правила размещения контента на сервисе «Яндекс Музыка» начнет проверять контент на сервисе по гибридной модели РИА «Новости»

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Стриминговая платформа «Яндекс Музыка» начнет использовать правила размещения контента и проверять треки по гибридной модели. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Ассоциация музыкальной индустрии совместно с сервисом разработала рекомендации для контента на музыкальных площадках. «Яндекс Музыка» взяла их за основу для правил размещения на платформе.

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Контент будут проверять по гибридной модели: сначала с использованием технологий машинного обучения, а затем вручную. В компании пояснили, что это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, пометить его значком Explicit и защитить от него пользователей в детском режиме.

«Система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей», — отметили в пресс-службе.

В зависимости от типа контента его могут либо промаркировать специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, либо исключить из рекомендаций и удалить с сервиса. При этом правообладатели смогут либо оспорить удаление по специальной процедуре, либо изменить трек и загрузить его снова.

В «Яндексе» подчеркнули, что не собираются внедрять премодерацию. Контент будут анализировать только после того, как правообладатель загрузит его на платформу.

Ранее директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин объяснил, почему шведский стриминговый сервис Spotify не смог собрать большую аудиторию в России. По его словам, у иностранных музыкальных площадок в РФ были только отдельные поклонники.