Премию «Зеленый рейтинг» запустят в России

В России запустят премию «Зеленый рейтинг». Он позволит не только найти проблемные точки, но и создать площадку для обмена положительным опытом регионов-лидеров с отстающими. Об этом сообщил на ПМЭФ глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«В 2019 году была начата реформа, она имела несколько проблемных зон. <…> После того, как услуга по вывозу отходов стала конкурентной, появились и вопросы о качестве услуг. В том числе и вопрос о том, что происходит после попадания отходов в бак: куда они попадают, насколько высока степень переработки», — сказал Буцаев.

Он отметил, что было необходимо создать систему получения достоверных данных с территорий, чтобы можно было сделать работающую систему от бака до переработки. На это была направлена работа по созданию федеральной схемы ТКО. Сейчас властям видна деятельность всей работы региональных операторов по переработке и сортировке отходов. Благодаря этому можно сказать, кто из регоператоров работает хорошо, а кто не справляется.

«Мы решились на формирование официального рейтинга регионов и регоператоров в направлении деятельности обращения с ТКО. <…> Партнерами стали Роскачество, торговая палата, союз промышленников и «Опора России», — пояснил Буцаев.

Рейтинг позволит не только найти проблемные точки, но и создать площадку для обмена положительным опытом регионов-лидеров с отстающими. Задача властей в этом плане — не клеймить тех, кто не справляется, а сделать систему переработки ТКО единой по качеству на территории всей страны, чтобы она соответствовала мировым требованиям, отметил глава РЭО.

«Чтобы реализовать задачу, связанную с наиболее эффективной переработкой отходов надо помимо создания инфраструктуры и условий реализации проектов, надо создавать и модель ответственного поведения по отношению к отходам. Это касается всех людей», — подчеркнул Буцаев.

Как будет работать «Зеленый конкурс»

«Зеленый конкурс» — премия, которая будет вручаться в разных направлениях: культурных, технических, социальных. По результатам работы жюри планируется вручать как знаки отличия, так и материальные премии.

«Сам рейтинг начнет свою работу в виде публикации в третьем квартале 2021 года. Сейчас документы готовы, но нуждаются в финализации. Также позволим всем участникам рейтинга ознакомиться с методологией и сделать свои предложения. Нам важно создать премию, которой бы доверяли», — рассказал Буцаев.

Премии запланировано начать вручать в конце года. По словам президента общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, проект рассматривается не просто как спасение окружающий среды, но и как процесс циклической экономики.

«У нас цель к 2030 году прорабатывать 100% отходов. <…> Тут очень важно, что мы призываем бизнес повысить свою ответственность. Мы поощряем прокаты, которые относятся к отрасли. <…> За инициативу спасибо, приятно что из учредителей четыре из них — бизнес-объединения. Мы активно участвуем в экологической повестке», — заключил он.

Руководитель российской системы качества Максим Протасов отметил, что Роскачество имеет огромный опыт в формировании методик. Он отметил, что это будут строгие и понятные методики, которые будут давать объективность.