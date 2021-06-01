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    01 июня 2021, 13:56

    Премию за «Самый узнаваемый голос страны» по ошибке вручили ненастоящей Алисе из «Яндекса»

    Анастасия Калинина

    Недавно состоялось вручение премии «Самый узнаваемый голос страны». Ведущие по ошибке вручили ее Александре Мантике, перепутав с настоящим голосом Алисы из «Яндекса» — Татьяной Шитовой.

    На странице в Instagram у Александры Мантики появилось видео, где он получает статуэтку от Родиона Газманова. На сцене девушка спародировала голосового помощника Алису. Она приняла поздравления и нигде не стала опровергать информацию. В профиле Instagram девушка называет себя «народной Алисой». На нее подписаны более 50 тысяч подписчиков.

    По-настоящему озвучившая Алису Татьяна Шитова попросила Мантику выйти из роли и дать опровержение, сообщил сайт «Говорит Москва». По ее словам, блогерша вводит подписчиков в заблуждение. На видео Мантика также сказала, что именно она создала образ Алисы.

    «Это неправильно — образ Алисы создавала я и „Яндекс“. Девушка вжилась в роль, а выйти забыла. Она говорит: „Я вывожу Алису на новый уровень“. Она делает пранки голосом „Яндекс Алисы“. Я считаю, что девушка перешла черту и пора вернуться обратно», — сказала Шитова.

    Ведущий мероприятия Родион Газманов рассказал Life.ru, что не знал правду про Александру Мантику. Он назвал ситуацию недоразумением. Однако организаторы пока не решили вопрос с передачей премии. Но они уже принесли извинения Татьяне Шитовой. Он сообщила, что ведет переговоры с юристами и планирует подать в суд. В «Яндексе» пока не прокомментировали произошедшее.