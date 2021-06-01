Премию за «Самый узнаваемый голос страны» по ошибке вручили ненастоящей Алисе из «Яндекса»

Недавно состоялось вручение премии «Самый узнаваемый голос страны». Ведущие по ошибке вручили ее Александре Мантике, перепутав с настоящим голосом Алисы из «Яндекса» — Татьяной Шитовой.

На странице в Instagram у Александры Мантики появилось видео, где он получает статуэтку от Родиона Газманова. На сцене девушка спародировала голосового помощника Алису. Она приняла поздравления и нигде не стала опровергать информацию. В профиле Instagram девушка называет себя «народной Алисой». На нее подписаны более 50 тысяч подписчиков.

По-настоящему озвучившая Алису Татьяна Шитова попросила Мантику выйти из роли и дать опровержение, сообщил сайт «Говорит Москва». По ее словам, блогерша вводит подписчиков в заблуждение. На видео Мантика также сказала, что именно она создала образ Алисы.

«Это неправильно — образ Алисы создавала я и „Яндекс“. Девушка вжилась в роль, а выйти забыла. Она говорит: „Я вывожу Алису на новый уровень“. Она делает пранки голосом „Яндекс Алисы“. Я считаю, что девушка перешла черту и пора вернуться обратно», — сказала Шитова.

Ведущий мероприятия Родион Газманов рассказал Life.ru, что не знал правду про Александру Мантику. Он назвал ситуацию недоразумением. Однако организаторы пока не решили вопрос с передачей премии. Но они уже принесли извинения Татьяне Шитовой. Он сообщила, что ведет переговоры с юристами и планирует подать в суд. В «Яндексе» пока не прокомментировали произошедшее.