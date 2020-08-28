Премию Петра Великого утвердили в России

Вознаграждение составит три миллиона рублей.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство РФ постановляет учредить премию правительства РФ имени Петра Великого», — говорится в сообщении.

Три премии имени Петра Великого будут присуждаться раз в пять лет, начиная с 2022 года.

Награду смогут получить граждане России, лица без гражданства и иностранцы. Премия вручается по трем направлениям. Среди них числится социально-экономическое развитие страны. Это подразумевает под собой внесение вклада в развитие различных отраслей экономики, заслуги в областях науки, образования и государственного управления.

Кроме того, премию будут вручать за укрепление правового государства. Это значит, что претенденты на награду должны участвовать в укреплении конституционного правопорядка в государстве, обеспечении защиты прав и свобод человека, а также в области обеспечения обороны и безопасности России.

Помимо этого, премия имени Петра Великого выдается за укрепление международного авторитета РФ. Здесь говорится о следующем: заслуги в развитии внешней политики и международных отношений, а также в укреплении позиций России на международной арене.