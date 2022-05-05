Премию «Мы вместе» вручат авторам лучших социальных проектов

Премия для поддержки социальных проектов и инициатив, которые помогают людям и улучшают жизнь, стартовала 16 марта. Грантовый фонд премии «Мы вместе» — 90 миллионов рублей.

«Это масштабный проект, который объединил несколько сотен тысяч человек по всей стране. Сейчас все волонтерские усилия направлены на помощь вынужденным переселенцам из Донбасса. Сегодня в 32 регионах России расположено 200 пунктов временного размещения эвакуированных жителей, больше 700 центров сбора гуманитарной помощи во всех субъектах РФ. На нужды эвакуированных жителей уже удалось собрать более одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Поддержку вынужденным переселенцам оказывает более 59 тысяч волонтеров. Благодаря Красному Кресту удалось собрать 38 миллионов рублей пожертвований. Чтобы поощрить неравнодушных людей за их вклад, мы запускаем Международную премию „Мы вместе“», — рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

К участию приглашаются НКО, волонтеры, представители бизнеса, блогеры и журналисты. Финалистов премии ждет грант до 3,5 миллиона рублей. Кроме того, финалисты получат медийное продвижение на ведущих российских интернет-площадках и смогут принять участие в путешествии по России. Победителей также ждет участие в крупнейших форумах страны, а также сопровождение проекта от ведущих экспертов и организаций.

Главную награду премии традиционно вручает президент России Владимир Путин.

Подать заявки можно в следующих номинациях:

● «Помощь людям» — для проектов, направленных на улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, оказание социальной помощи, защиты от ЧС, поиск пропавших, развитие культуры безопасности;

● «Здоровье нации» — для проектов в сфере психического и физического здоровья, донорства, развития здравоохранения, продвижения физкультуры, спорта и ценностей здорового образа жизни;

● «Страна возможностей» — для проектов, направленных на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольчества, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти;

● «Территория для жизни» — для проектов, направленных на развитие регионов, городской среды, туризма, туристической привлекательности страны, на сохранение окружающей среды, поддержание экологии и защиту животных;

● «Ответственный бизнес» — для отраслевых проектов, реализуемых бизнесом;

● «Социальный предприниматель» — для проектов от субъектов МСП со статусом социального предпринимателя;

● «Медиапроект» — для проектов в медиасреде;

● «Большая перемена» — для проектов участников от 14–17 лет;

● «Лидер социальных изменений» — для системных долгосрочных программ организаций.

Заявки принимаются на официальном сайте и на платформе до 12 июня.