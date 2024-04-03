Общество 03 апреля 2024, 16:41 Премия «Жара Music» пройдет в Москве 13 мая Церемония вручения премии «Жара Music Awards» пройдет 13 мая на ЦСКА Арене РИА «Новости»

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Церемония вручения музыкальной премии Жара Music Awards состоится 13 мая в ЦСКА Арена в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

На сцене выступят звезды, такие как Анна Асти, Егор Крид, JONY, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока, Мот, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова и другие. Зрители увидят более 20 уникальных музыкальных номеров.

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«Музыка объединяет и сближает, помогает пережить трудные моменты, сплотиться и не чувствовать себя одиноким, что так важно для каждого из нас», — отметили организаторы.

Билеты на мероприятие уже в продаже. Ранее купленные билеты будут действительны, а вернуть их можно по месту приобретения.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля. Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Победителей выберут зрители путем онлайн-голосования.