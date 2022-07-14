Премии ЦФО по литературе и искусству вручили в Москве

Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2021 год вручили в Доме культуры ВДНХ.

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев принял участие в церемонии вручения премии.

Лауреатами премии стали:

— авторский коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» в номинации «За просветительскую деятельность в сфере культуры» — за проведение межрегионального фестиваля «Парад крепостей»;

— авторский коллектив Исторического музея и Института космических исследований РАН «Естественнонаучные методы в изучении древних памятников отдела рукописей ГИМ» в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства» — за применение методов мультиспектральной фотосъемки для исследования древних рукописей;

— Меркулов Виктор Александрович (автор и руководитель проекта «Киноуроки в школах России») и Дубровская Елена Владимировна (сценарист-режиссер проекта) в номинации «За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности» — за создание серии детских короткометражных фильмов в регионах Центрального федерального округа;

— Подоляка Юрий Иванович (журналист, блогер) получил премию в специальной номинации — за информационно-просветительскую деятельность и продвижение российской стратегической культуры.

Благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО отмечены:

— за создание и развитие театра «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово» — Бобков Константин Васильевич, генеральный директор государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» (Московская область);

— за организацию акции, привлекающей внимание к проблеме необоснованных иностранных заимствований в русском языке, «Емеля, не ленись» — коллектив Государственного институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва);

— за создание музыкальных произведений — Левин Сергей Владимирович, артист хора Тверской академическая областной филармонии, член Союза композиторов России (Тверская область);

— за реализацию проекта «Федоровский традиционный гончарный промысел Тамбовщины. Возрождение утраченного» — художники-керамисты Каллас Екатерина Станиславовна, Кудрова Елена Семеновна, Чулюкин Данила Васильевич (Тамбовская область);

— за создание инновационного культурного проекта «Перо Жар-Птицы» — Каликин Павел Александрович, руководитель литературного кружка «Школа сказкописания» сельского Дома культуры «Юность» (Московская область);

— за проведение открытого территориального фестиваля-конкурса семейного ансамблевого музицирования «Семейные встречи»

— Губернаторова Ольга Ивановна, заведующая фортепианным отделом Детской музыкальной школы № 1 (Тульская область).