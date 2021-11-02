Премиальная версия подписки на сервисы Apple стала доступна в России

Пользователи Twitter заметили, что в России раньше времени стала доступна премиальная версия подписки на сервисы Apple. В нее входят TV+, Arcade, Music, в также два терабайта в облачном хранилище iCloud и Fitness+.

Журналисты TJ подтвердили, что новая подписка действительно стала доступна в России. Пользователи соцсетей отметили, что, хотя подписка и появилась, подключить ее пока нельзя.

Премиальная подписка на Apple One станет самой дорогой в линейке — она обойдется в 995 рублей в месяц. Базовая семейная стоит 525 рублей в месяц, а на индивидуальную придется тратить по 365 рублей в месяц.

Представители Apple в середине октября заявили, что подписка One Premier станет доступна в 21 стране, включая Россию, с 3 ноября. По предварительным данным, в этот же день планировали запустить Fitness+. Этот сервис разработан для дистанционных занятий спортом.

Аналитики ранее проанализировали продажи зарядных устройств для iPhone. По их данным, они резко выросли на российском рынке после того, как они перестали входить в базовую комплектацию к смартфону. Apple продала около 1,2 миллиона этих устройств на 2,6 миллиарда рублей.