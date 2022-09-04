Общество 04 сентября 2022, 10:38 Поделиться Telegram

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Viber Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек Сериал по «Властелину колец» в премьерный день посмотрели 25 млн человек РИА «Новости»

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Премьеру сериала-приквела «Властелин колец: Кольца власти» в онлайн-кинотеатре Prime Video за первые стуки посмотрели 25 миллионов человек. Об этом принадлежащий Amazon стриминговый сервис сообщил в Twitter.

Благодаря зрителям «Кольца власти» стали самой просматриваемой премьерой на Prime Video.

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«Двадцать пять миллионов зрителей по всему миру за первые 24 часа. Спасибо!» — сказано в сообщении.

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В компании подчеркнули, что приквел оказался самой крупной премьерой в истории Prime Video.

Создатели анонсировали новые серии, которые будут выходить до 14 октября. Они планируют выпустить пять сезонов. На производство направят свыше миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли британского актера Иэна Маккеллена, известного ролью Гендальфа в фильме «Властелин колец». Во время звонка по видеосвязи он согласился приехать в Киев на гей-парад имени Бандеры.

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