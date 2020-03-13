Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли из-за коронавируса
Премьеру девятой части фильма «Форсаж» перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на Universal Pictures International Russia.
«В США картина выйдет в кино 2 апреля 2021 года. Российская дата выхода будет объявлена чуть позже», — говорится в сообщении.
Компания рассказала, что сделала это в первую очередь ради безопасности зрителей. По их словам, «этот шаг позволит нашей огромной семье по всему миру посмотреть фильм одновременно»