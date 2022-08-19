Премьера мультфильма «Турбозавры, вперед!» пройдет в Кунцеве 1 сентября

Кинотеатр «Каро 13» в торгово-развлекательном комплексе Vegas в Кунцеве 1 сентября проведет премьерный показ мультфильма «Турбозавры, вперед!». В мероприятии примут участие юные зрители, звезды шоу-бизнеса, приглашенные артисты и блогеры.

Посетители ТРК Vegas в честь начала грядущего учебного года получат возможность выиграть подарочные билеты и одними из первых познакомиться с яркими героями «Турбозавров» — Ипполитом, Петей и Катей, став свидетелями их необыкновенных изобретений и невероятных приключений.

Чтобы выиграть подарочные билеты на премьеру, необходимо с 19 по 31 августа совершать покупки от пяти тысяч рублей, сохранить чеки, после чего обменять их на билеты. Один чек на пять тысяч рублей равен двум билетам на премьеру.

Гостей перед премьерой ждут угощения, напитки, фотограф. Музыкальное сопровождение вечера обеспечат модные диджеи, а также посетителей порадует красная ковровая дорожка.

В ТРЦ Vegas в Кунцеве представлено свыше 300 российских и мировых брендов.

Характерными чертами кинотеатров «Каро» являются мягкие кресла-реклайнеры, технологичный кинобар с меню для детей и современные технологии кинопоказа.