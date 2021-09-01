Премьер Мишустин в День знаний пожелал подмосковным школьникам высокого КПД

Председатель правительства Михаил Мишустин 1 сентября приехал в Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он пообщался со школьниками и пожелал им высочайшего коэффициента полезности.

Глава кабмина пришел на занятия к восьмиклассникам. Ученики выполняли лабораторную работу на повторение законов механики. Он поздравил школьников с Днем знаний, поинтересовался темой урока и спросил, интересно ли им учиться.

«Желаю, чтобы ваш коэффициент полезности всегда был равен 100%», — сказал Мишустин. Его цитирует ТАСС.

Учитель физики Валерий Курносов объяснил, что они выполняют творческую лабораторную. По словам педагога, она необходима, чтобы школьники пришли в форму для подготовки к олимпиадам. Курносов добавил, что его подопечные стабильно показывают на них хорошие результаты.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех российских школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом учебного года. Он особенно отметил первоклассников, так как для них в первый день осени открывается большая новая глава в жизни.