Общество 01 февраля 2023, 15:42 Премьер-министра Белоруссии Головченко встретили в аэропорту Нижнего Новгорода

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Нижний Новгород. В аэропорту его встречал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, написало НИА «Нижний Новгород».

В пресс-службе областного правительства рассказали, что Головченко планирует посетить несколько региональных предприятий. Он также поучаствует в бизнес-форуме и в презентации трамвая «МиНиН» российско-белорусского производства.

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О других целях его визита не сообщается.

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