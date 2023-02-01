01 февраля 2023, 15:42
Премьер-министра Белоруссии Головченко встретили в аэропорту Нижнего Новгорода
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Нижний Новгород. В аэропорту его встречал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, написало НИА «Нижний Новгород».
В пресс-службе областного правительства рассказали, что Головченко планирует посетить несколько региональных предприятий. Он также поучаствует в бизнес-форуме и в презентации трамвая «МиНиН» российско-белорусского производства.
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О других целях его визита не сообщается.
Белоруссия
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