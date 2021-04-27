Премьер-министр Грузии назвал Кавсадзе настоящей легендой

Смерть актера Кахи Кавсадзе стала огромной потерей для всей Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал Кавсадзе настоящей легендой, актером, которого любили зрители всех возрастов.

«Я очень сожалею, что сегодня нас покинул еще один великий грузин. Скончался настоящий народный артист», — процитировало Гарибашвили ИА «Спутник-Грузия».

По словам премьера, незабываемые роли Кавсадзе достойны всеобщего признания среди всех поколений.

«Именно потому грузинский народ одарил его самой большой наградой — огромной любовью», — подчеркнул он.

Особую известность Кавсадзе принесли роли в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, а также в кинокартине «Белое солнце пустыни». Актер умер в возрасте 85 лет в Тбилиси. Известно, что долгие годы Кавсадзе тяжело болел.

Свои соболезнования близким артиста выразила также президент страны Саломе Зурабишвили.

«Господин Кахи! Я прощаюсь с вами с большой печалью», — написала она на своей странице в Facebook.