«Прекрасный наставник и интересная актриса». Директор Липецкого драмтеатра — о Светлане Агеевой
На 80-м году из жизни ушла актриса Светлана Агеева, запомнившаяся по эпизодической роли в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Галина Кулешова — директор Липецкого драмтеатра, где служила артистка, рассказала ИА Nation News, каким человеком была Агеева.
По словам Кулешовой, Агеева была прекрасным наставником и вела большую педагогическую деятельность.
«Она очень многих ребят подготовила к поступлению в театральные училища, институты.<…> И с нашими актерами она тоже работала, занималась техникой речи», — поделилась собеседница информагентства.
Она добавила, что Агеева уделяла много времени народным театрам, входила в состав жюри, ездила по региону и отсматривала школьные театральные коллективы. Когда в 2011 году ее забрал в Москву сын, то она очень скучала по театру и часто звонила в Липецк.
«Светлана Алексеевна сыграла в нашем театре много хороших ролей <…>. Она была очень интересной актрисой», — подчеркнула Кулешова.