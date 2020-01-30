По словам Кулешовой, Агеева была прекрасным наставником и вела большую педагогическую деятельность.

«Она очень многих ребят подготовила к поступлению в театральные училища, институты.<…> И с нашими актерами она тоже работала, занималась техникой речи», — поделилась собеседница информагентства.

Она добавила, что Агеева уделяла много времени народным театрам, входила в состав жюри, ездила по региону и отсматривала школьные театральные коллективы. Когда в 2011 году ее забрал в Москву сын, то она очень скучала по театру и часто звонила в Липецк.

«Светлана Алексеевна сыграла в нашем театре много хороших ролей <…>. Она была очень интересной актрисой», — подчеркнула Кулешова.