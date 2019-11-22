Во Владивостоке 22 ноября нашли тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Следователи открыли дело, мать малыша заподозрили в убийстве, назначили экспертизы. Соседи рассказали «360»: семья была тихая, странностей ни за кем не водилось.

В квартире на восьмом этаже, откуда выпал малыш, жили несколько поколений одной семьи. Самая старшая в ней — врач-терапевт, которая много лет проработала врачом на соседнем предприятии. С ней жила ее замужняя дочь Ирина, у которой в свою очередь было двое детей. Первому ребенку уже исполнилось три годика. Младшего нашли мертвым возле дома. Перед тем, как погиб новорожденный, женщины о чем-то спорили на повышенных тонах, рассказала соседка.

«Они вроде как не ссорились, а просто как что-то выясняли. А что выясняли — я не знаю, потому что негромко разговаривали. Они хорошие. Она вот — завотделения терапевтического, а Ирина — она во втором декрете была, потому что первому мальчику три года, а сейчас она второго родила. Мы шибко-то и не дружили. Каждый сам по себе», — рассказала соседка снизу.

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Другая соседка подтвердила: семья была нормальная, обычная. Странностей за ними не водилось. Как все.

«Никаких странностей не замечали. Потому что я очень много лет работала вместе с ее мужем, прекрасная семья у них. А она сама — врач-терапевт в заводской поликлинике. Девочку ее (мать погибшего ребенка — прим. ред.) я никогда не видела и поэтому сказать ничего не могу. Как так могло случиться — у меня версии никакой нет. А мать ее, я знаю, очень строгая», — рассказала жительница многоэтажки.

Утром 22 ноября 2019 года подозреваемая бросила ребенка в окно квартиры, считает следствие. Ребенок упал с высоты 30 метров. От полученных травм малыш погиб на месте. Открыто уголовное дело, в его рамках назначены судебные экспертизы. Одна из экспертиз — психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.