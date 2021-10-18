Прекращение работы российского представительства при НАТО одобрили в Госдуме

Депутат Госдумы Виктор Соболев обсудил с порталом News.ru сообщение о том, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего представительства при НАТО.

По мнению парламентария, прекращение работы российского представительства при НАТО — долгожданное и справедливое решение. Он назвал правильной позицию внешнеполитического ведомства РФ, которое начало жестче разговаривать с Североатлантическим Альянсом.

«Против нас, против России, развернули и ведут гибридную войну на уничтожение, которая в любой момент может перерасти в горячую фазу. Мы должны быть к этому готовы», — обозначил собеседник издания.