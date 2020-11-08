«Прекращайте снимать». Неизвестный напал на режиссера экранизации романа Лукьяненко

На российского режиссера Георгия Саенко напали с криками «Прекращайте снимать!». Он работал над экранизацией романа Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» во Владивостоке.

Об этом сам Лукьяненко рассказал на своей странице в Facebook. Писатель отметил, что Саенко шел домой после съемок. Неизвестный поджидал его около подъезда в четыре часа утра. С криком «Прекращайте снимать „Осенние визиты“» он брызнул режиссеру в лицо из перцового баллончика.

«Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету — сказал, что для пиара „Визитов“ это замечательная история, лучше бы получилось, только если бы его расстреляли», — написал Лукьяненко. Он подчеркнул, что не может вспомнить другого похожего случая в истории кинематографа.

Лукьяненко пояснил, что написал этот роман еще в 1995 году, но никто не брался его экранизировать. Он отметил, что в этом произведении кроется «настоящая мистика», которая не сравнится с «Ночным дозором».

Лукьяненко также посоветовал напавшему на режиссера сходить в церковь и исповедаться, а затем — прийти с повинной в полицию, потому что «он и не представляет, с какими силами играет».

Ранее Сергей Лукьяненко прокомментировал смерть детского писателя Владислава Крапивина. Он отметил, что Россия потеряла последнего великого писателя советской эпохи. Его слова процитировало Ura.ru.

В конце октября писатель продал права на экранизацию своей книги за рубль. «Газета.ru» отметила, что он взял пример со Стивена Кинга, который постоянно продает права на экранизацию за один доллар.