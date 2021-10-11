Суд в Югре сократил срок пенсионеру-педофилу из-за преклонного возраста

В Югре общественность обсуждает инициативу суда Нижневартовска, который решил снизить пенсионеру-педофилу полагающийся ему срок в два раза из-за преклонного возраста. Сначала мужчину приговорили к 12 годам заключения, но потом после апелляции наказание было изменено до шести лет.

Речь идет о 72-летнем местном жителе, которого обвиняли в насилии несовершеннолетнего. Суд установил, что мужчина на протяжении двух месяцев совершал действия сексуального характера в отношении трехлетнего ребенка. Сам подсудимый не признал свою вину и не соглашался с предъявленным обвинением. Хотя ранее по этому делу была оформлена явка с повинной.

Суд счел, что вина пенсионера полностью доказана. Он осознавал беспомощность ребенка и совершал преступные действия. Его отправили в колонию строгого режима.

«С учетом возраста и состояния здоровья приговор в апелляционной инстанции был изменен, а назначенное наказание снижено до шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба Нижневартовского городского суда.

Ранее в Верховном суде одобрили инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. В суде не возникло никаких нареканий по законопроекту, кроме просьбы пересмотреть несколько формулировок. Максимальное наказание также предлагается ввести для педофилов за надругательство над несколькими детьми, а также для совершивших преступление с тяжкими последствиями.