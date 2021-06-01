Преимущества Севморпути перед Суэцким каналом назвали в МИД РФ

ЧП с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале показало важность развития альтернативных маршрутов для доставки грузов. Одной из таких альтернатив является Северный морской путь, обладающий рядом преимуществ. Об этом РИА «Новости» сказал посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

Севморпуть на 40% короче маршрута через Суэцкий канал и обладает многими преимуществами, в том числе политическими.

«Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо», — указал Корчунов.

В последние годы по Севморпути перевозят все большие объемы грузов. Наблюдается положительная динамика развития судоходства. В дальнейшем это позитивно повлияет на регион, торговую и туристическую отрасли, отметил дипломат. Кроме того, развитие Севморпути будет способствовать и повышению уровня жизни населения Арктики.

Гигантский контейнеровоз Ever Given в конце марта сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение торговых судов по нему на шесть дней. Для снятия судна с мели была развернута масштабная операция с участием более 15 буксиров, которая завершилась 29 марта. Пробка рассосалась только 3 апреля. Ущерб от блокировки канала оценили в миллиарды долларов. Тогда многие специалисты задумались о необходимости альтернативных маршрутов и предлагали обратить внимание на Северный морской путь.