Дух, наука, ресурсы и кадры: названы основные преимущества России

Россия обладает конкурентными преимуществами перед другими государствами. Глава Минпромторга выделил четыре основных характеристики, которые дают нашей стране существенный перевес.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перечислил эти козыри в интервью РИА «Новости». Это сила духа, наука, богатство природными ресурсами и кадровый резерв.

Благодаря своему национальному духу Россия способна быстро и эффективно отвечать на вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться извне. При этом любые задачи, даже самые сложные, в РФ можно реализовать из-за наличия фундаментальной науки.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь», — заметил Мантуров. Подтверждением своих слов он назвал программу импортозамещения.

Кроме того, стоимость электроэнергии и углеводородов в России низкая. Этот фактор позволяет претворять в жизнь проекты, направленные на переработку углеводородов.

Наличие необходимых специалистов глава Минпромторга назвал последним козырем РФ. Он пояснил, что имеет в виду и отечественных экспертов и тех, кто вернулся в Россию. Последние покидали страну в 1990-е в поисках более высокого заработка.

В России на сегодняшний день есть конкурентные условия и для выпускников вузов, и для уже опытных сотрудников сферы промышленности и науки.