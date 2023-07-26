Общество 26 июля 2023, 13:50 Преимущества ГОСТа на школьную форму назвали в Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что ГОСТ на школьную форму позволит отсечь опасные изделия

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила, что ГОСТ на школьную форму позволит отсечь некачественные изделия, опасные для здоровья детей.

Многие формы, которые сейчас приобретают родители для своих детей, являются некачественными. Родители вынуждены покупать изделия из искусственных материалов из-за их дешевизны.

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Форма, соответствующая государственным стандартам, будет выполнена из натуральных материалов и не вызовет раздражения на теле, добавила Леткова.

Ранее СМИ писали, что Роскачество представит новый стандарт школьной формы в 2024 году.