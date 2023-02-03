Эксклюзив 03 февраля 2023, 14:39 Преференции не нужны. Увеличение маткапитала для отдельных профессий сочли нецелесообразным Депутат Бессараб сочла неправильным увеличивать маткапитал исключительно медикам РИА «Новости»

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Не нужно делать преференции какой-то группе россиян в вопросе увеличения материнского капитала. На это в беседе с «360» указала депутат Госдумы Светлана Бессараб в ответ на идею увеличить размер маткапитала для медицинских работников.

«Я не считаю, что нужно в материнском семейном капитале либо в других льготах делать какие-то преференции. У нас сегодня единое, универсальное пособие для семей с детьми рассчитывается в зависимости от дохода на каждого члена семьи, но никак не в зависимости от профессиональной деятельности, которой занимаются семьи», — сказала она.

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Бессараб напомнила, что материнский семейный капитал выдается на первого, второго ребенка или последующих детей. По ее словам, неважно, в какой семье родился человек.

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«Все дети и все матери для Российской Федерации равны», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением увеличить материнский капитал на 25% для работников здравоохранения. Он направил свою инициативу на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.