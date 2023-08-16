Общество 16 августа 2023, 16:39 Предвыборный скандал с однофамильцем президента Украины разразился в Смоленске «Единая Россия» вступилась за смоленского депутата с фамилией Зеленский Смоленский городской Совет

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Участие в выборах в Смоленскую областную думу депутата Горсовета Александра Зеленского возмутило местных жителей. Они высказали свою претензию губернатору Владимиру Анохину, что участие человека с такими анкетными данным возмущает участников специальной военной операции. За депутата вступилось региональное отделение партии «Единая Россия».

В пресс-службе политического объединения в беседе с РИА «Новости» подчеркнули, что кандидат в областную думу не несет ответственности за деяния своих однофамильцев и менять свои анкетные данные он не намерен.

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«Фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов — это противоречит законодательству», — подчеркнули в пресс-службе партии.

Ранее в социальных сетях появилось видео со встречи губернатора Смоленской области Владимира Анохина и спикера регионального парламента Игоря Ляхова с избирателями. Один из участников встречи возмутился участием в выборах однофамильца президента Украины.

Спикер парламента призвал не преследовать людей только за фамилию и напомнил, что по закону выставить свою кандидатуру может любой гражданин России.