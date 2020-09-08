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    08 сентября 2020, 02:03

    Предвыборная агитация на кладбище возмутила жителей тюменского поселка

    Артур Блянихов

    Жители поселка Боровской (Тюменская область) рассказали в соцсетях, что на информационном стенде сельского кладбища расклеили предвыборные агитационные материалы кандидатов в местную думу. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    В областном избиркоме разъяснили, что главы муниципалитетов утверждают список мест для размещения подобных материалов.

    «Полагаю, что информационный щит сельского кладбища к таким местам не относится. В дело должна вмешаться полиция, это уже их работа», — обратил внимание пресс-секретарь Тюменской избирательной комиссии Андрей Николаев.

    Сотрудники информагентства направили письменный запрос в областное УМВД и администрацию Тюменского района.

    Новости SMI.FM