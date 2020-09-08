Предвыборная агитация на кладбище возмутила жителей тюменского поселка
Жители поселка Боровской (Тюменская область) рассказали в соцсетях, что на информационном стенде сельского кладбища расклеили предвыборные агитационные материалы кандидатов в местную думу. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В областном избиркоме разъяснили, что главы муниципалитетов утверждают список мест для размещения подобных материалов.
«Полагаю, что информационный щит сельского кладбища к таким местам не относится. В дело должна вмешаться полиция, это уже их работа», — обратил внимание пресс-секретарь Тюменской избирательной комиссии Андрей Николаев.
Сотрудники информагентства направили письменный запрос в областное УМВД и администрацию Тюменского района.