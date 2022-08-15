Предварительный ущерб от паводка в двух района Якутии составил 300 миллионов рублей

Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии правительство республики оценило в 300 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Власти региона направят в федеральный центр заявку на выделение средств. Деньги могут быть выделены из резервного фонда правительства РФ по линии ЧС.

Около 400 комплектов формы, спортивных костюмов и обуви собрали для школьников из семей, которые пострадали от паводка в Якутии.

Вещи отвезли в один из летних лагерей. На реабилитацию в Якутск приехали свыше 300 подростков. Дети проходят оздоровительные мероприятия, а также участвуют в экскурсиях, играх, посещают музеи и кинотеатры.

Напомним, что ранее в Якутии огонь охватил порядка 259 тысяч гектаров леса. Для тушения пожаров задействовали около тысячи человек и десятки единиц техники. Авиалесоохрана отправила беспилотники с тепловизорами на разведку территорий.